«Валенсия» уволила главного тренера команды Марселино

Марселино Гарсия Тораль покинул пост главного тренера «Валенсии». Руководство клуба приняло решение об отставке тренера.

Сообщалось, что внутри команды существовали разногласия. В частности, у Марселино, напомним, был конфликт с владельцем «Валенсии» Питером Лимом.

Лим вмешивался в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, это не устраивало тренера.

У президента «Валенсии» Анила Мурти, поддерживаемого Лимом, также не лучшие отношения с Марселино и Алемани.

54-летний Марселино возглавлял валенсийцев два года. Клуб под руководством специалиста стал обладателем Кубка Короля в мае 2019 года. По итогам минувшего сезона Примеры «Валенсия» заняла четвертое место и вышла в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»