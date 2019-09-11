Аурелио де Лаурентис: «Предлагал «Интеру» 65 миллионов за Мауро Икарди»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о подробностях несостоявшегося трансфера нападающего «Интера» Мауро Икарди. Аргентинский форвард минувшим летом стал игроком французского «ПСЖ».

«Чтобы купить Икарди, я предлагал «Интеру» 60 миллионов евро плюс бонусы на общую сумму 65 миллионов. А для Ванды Нары по контракту для ее мужа предложил около 12 миллионов.

Икарди не глупый и, наверное, он понимал, что для перезапуска карьеры на европейском уровне нужно перейти в такую ​​команду, как «ПСЖ», где ему будет легче выделяться, чем в «Наполи». Для него это был лучший выбор», – сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport