Нико Ковач сформировал новый командный совет в «Баварии»

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер мюнхенского клуба сформировал обновленный совет игроков. За микроклимат команды будут отвечать 6 футболистов «красных».

Важные командные решения будут обговариваться непосредственно с действующими игроками мюнхенцев, вошедшими в совет. При составлении состава акцент делался на возрастной сбалансированности футболистов.

«Я обновил командный совет, который, как я хочу, представлял бы всю команду. В дополнение к трем капитанам – Нойеру, Мюллеру и Левандовскому – в совет также вошли Тиаго Алькантара, Алаба и Киммих. Тиаго – один из наших лидеров на поле и вне его, Давид Алаба в «Баварии» уже давно, Йозуа Киммих представляет молодое поколение», – сказал Ковач.

В текущем сезоне чемпионата Германии баварцы идут на 2-м месте. После 3-х туров в активе команды 7 набранных очков.

Фото: Global Look Press
Источник: SportBild

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