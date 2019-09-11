Нико Ковач сформировал новый командный совет в «Баварии»

Главный тренер мюнхенского клуба сформировал обновленный совет игроков. За микроклимат команды будут отвечать 6 футболистов «красных».

Важные командные решения будут обговариваться непосредственно с действующими игроками мюнхенцев, вошедшими в совет. При составлении состава акцент делался на возрастной сбалансированности футболистов.

«Я обновил командный совет, который, как я хочу, представлял бы всю команду. В дополнение к трем капитанам – Нойеру, Мюллеру и Левандовскому – в совет также вошли Тиаго Алькантара, Алаба и Киммих. Тиаго – один из наших лидеров на поле и вне его, Давид Алаба в «Баварии» уже давно, Йозуа Киммих представляет молодое поколение», – сказал Ковач.

В текущем сезоне чемпионата Германии баварцы идут на 2-м месте. После 3-х туров в активе команды 7 набранных очков.

Фото: Global Look Press

Источник: SportBild