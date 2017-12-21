Илья Геркус: «Сейчас Артем Дзюба для «Локомотива» не актуален»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По его словам, услуги форварда сборной России сейчас не актуальны.

«Сейчас Дзюба для нас не очень актуален. У нас есть три форварда. Как правило, мы играем в одного. Редко используем двух. Брать еще четвертого человека, чтобы два-три из них оказались на скамейке – это риски», – сказал Геркус.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 15-и официальных матчах за «Зенит» и забил лишь один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



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