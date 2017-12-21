Такой же, только свой. Кто заменил Леонида Слуцкого в «Халл Сити»

Семиматчевая безвыигрышная серия подвела черту под приключениями Леонида Слуцкого в Чемпионшипе. Следующую главу в истории «Халла» напишет Найджел Эдкинс – человек, которому «Саутгемптон» обязан возвращением в Премьер-лигу.

Наследие российского тренера

Нельзя сказать, что английский вояж Леонида Викторовича был совсем уж провальным. «Халл» должен поблагодарить его хотя бы за Джеррода Боуэна: вчерашний резервист забивает в каждом втором матче. В августе его признали лучшим молодым игроком дивизиона, и заслуга Слуцкого в преображении Боуэна очевидна. Все же команда слишком часто упускала свое на последних минутах и слишком мало побеждала, чтобы признать его работу успешной. Хотя память о россиянине в «Халле» осталась добрая. «Он был таким, каким вы его и видели: замечательная личность, легко шел на контакт. Возможно, в его отставке не было большой необходимости. Во многих играх мы были в 5-10 минутах от победы. Это стоило ему работы», – подтверждает хавбек «тигров» Джексон Ирвайн.

Слуцкий в «Халле». Что это было? Ошибки и успехи первого российского тренера в Англии

Вратарь и физрук

Руководство «Халла» сделало ставку на Эдкинса, чей опыт должен помочь клубу обрести стабильность. Хотя в целом результаты Найджела не особо впечатляют. «Саутгемптон» – единственная команда, процент побед которой под его руководством превышал 50. Да и тот факт, что последние полтора года Эдкинс сидел без работы, вряд ли придает оптимизма «полосатым».

История с «Саутгемптоном» случилась в 2010-м, когда «святые» находились в третьем по силе дивизионе Англии. Годом ранее клуб на грани банкротства выкупил швейцарский миллиардер Маркус Либхерр. Поиски подходящего тренера привели к возглавлявшему «Сканторп Юнайтед» Эдкинсу. Будучи воспитанником «Ливерпуля», большую часть игровой карьеры Найджел провел вратарем в «Уигане». На ее закате он три года был играющим тренером валлийского «Бангор Сити», после чего перебрался в «Сканторп» на должность физиотерапевта. В этом качестве Эдкинс трудился на протяжении десятка лет, прежде чем получил пост главного тренера 7 декабря 2006 года. Символично, что «Халл» он возглавил день в день через 11 лет после дебютного назначения – 7 декабря 2017 года.

Эдкинс дважды выводил команду в Чемпионшип, а фанаты распевали в его честь кричалку, которая гласила что-то вроде: «На фига нам Моуринью – у нас есть наш физрук!» Он был со всеми вежлив, не скандалил и декларировал стихи на пресс-конференциях, заслужив репутацию интеллигента. В сезоне-2009/10 Найджел удержал «Сканторп Юнайтед» от вылета и с чистой совестью принял предложение из Первой лиги от «Саутгемптона».

Взлет и падение

«Наш план остается прежним – выйти в Премьер-лигу к 2014 году. Я считаю, что это вполне реально», – убеждал президент «святых» Никола Кортезе в декабре 2010 года. Эдкинс затратил времени вдвое меньше: за два сезона «Саутгемптон» перескочил два дивизиона. Однако тренеру суждено было пробыть в элите всего лишь полгода: зимой 2013-го он неожиданно был заменен Маурисио Почеттино. Клуб даже не согласовал с тренером сумму компенсации, так что Эдкинсу пришлось судиться со «святыми».

Геройская лига. Пять самых ярких тренеров Чемпионшипа

Его следующей командой стал «Рединг», которым владел русский бизнесмен Антон Зингаревич и где в ту пору играл (да-да, играл, а не числился) Павел Погребняк. При Эдкинсе наш форвард провел лучший сезон в Англии, забив 13 голов в 39 матчах. Погребняк продержался в клубе дольше англичанина, уволенного в декабре 2014-го. Новой работы Эдкинсу пришлось ждать до лета 2015-го – его пригласил «Шеффилд Юнайтед». Здесь дела шли немногим лучше: не прошло и года, как Найджел получил от ворот поворот и ушел в тень до появления в «Халле».

Удачный дебют с «тиграми»

Первый блин Эдкинса в новом клубе вышел вовсе не комом: в упорной борьбе был побежден «Брентфорд» (3:2), а его самого признали лучшим тренером недели. Впрочем, Слуцкий в октябре тоже получал такую награду. Учитывая то, что единственная задача «Халла» сегодня – сохранение прописки в Чемпионшипе, рокировка Слуцкого на Эдкинса кажется поспешной, тем более что их принципы во многом схожи. Вероятно, англичане наконец приходят к тому, к чему еще не пришли у нас: зачем нужен иностранец, когда свой не хуже.

Текст: Антон Муша

Фото: Официальный сайт ФК «Халл Сити»

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football