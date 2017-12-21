Гамбургер Кинг. Кто борется за власть в «Гамбурге»

«Гамбург» уходит на перерыв, опять располагаясь в зоне вылета. Хуже только «Кельн». Фанаты «динозавров» продолжают с надеждой смотреть на часы у входа на родной стадион. Клуб не в самом хорошем состоянии, но все может измениться уже после выборов президента.

Выборы

Пока в Германии можно наблюдать за гегемонией Ангелы Меркель и отсутствием сменяемости власти в стране, «Гамбург» готовится к выборам президента уже в начале 2018 года. Событие запланировано на 18 февраля, а до этого момента все кандидаты должны подать заявку на участие. После этого происходит прием заявки и ее рассмотрение консультативным советом из пяти человек: представитель совета старейшин, представители фанатского движения и два бывших спортсмена – Фрэнк Маккеродт и Оливер Фойгт. Однако проверка имеет только условный характер: кандидаты на пост президента уже давно известны.

Главный фаворит гонки

Бернд Хоффман — негласный фаворит гонки за место президента «Гамбурга». Чиновник находился в поле зрения «Гамбурга» очень долго: в период с 2003-го по 2011-й он занимал должность генерального директора клуба, а после ухода продолжал встречаться с игроками и старыми друзьями из «Гамбурга». На сегодняшний день Хоффман не подал заявки на выборы, но это лишь вопрос времени: о возможном возвращении чиновника в клуб известно наверняка. Фанаты уже начинают повизгивать от одной мысли о победе Хоффмана на выборах: ведь именно при нем «Гамбург» в последний раз играл в Лиге чемпионов и не боролся за прописку в Бундеслиге.

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Наблюдательный совет

Принято считать, что президент клуба находится в тени Херибера Брюхагена — генерального директора «Гамбурга», но по сути все не так. Вместе с должностью президент клуба автоматически получает прямой мандат в наблюдательный совет акционерного общества HSV Fußball AG, под руководством которого находится и сам клуб. Президент клуба становится самым влиятельным человеком клуба: 76,9 % акций Fußball AG принадлежит самому клубу, где слово президента является решающим, а в руководстве у него находится около 80 000 работников. На голосовании наблюдательного совета президент имеет максимальное влияние на принятие решений не только по трансферам, но и на экономические аспекты деятельности клуба.

Что изменится

На сегодняшний день Йенс Майер потерял доверие представителей клуба и приближенных фанатов. Поддержки у немца осталось максимально мало, а желаний остаться на посту не убавилось. При таком раскладе шансы Хоффмана на возвращение в «Гамбург» вырастают в разы. Бернд все еще живет в головах фанатов «Гамбурга» как человек, который привел в клуб главного инвестора Клауса-Михаэля Кюне и позволил клубу показать себя в Европе. Хоффман искренне переживает за клуб, чего нельзя сказать о нынешнем тренере Йенсе Майере: чиновник, по мнению фанатов, не переживает за клуб должным образом, не испытывает никаких эмоций и относится к своей должности как к работе. Хоффман явно выигрывает на его фоне.

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Цель Хоффмана

Во внутренней кухне «Гамбурга» много проблем и споров. После прихода на пост президента Йенса Майера в 2014 году отношения между руководством клуба и инвесторами, в частности самым известным из них Клаусом-Михаэлем Кюне, сошли на нет. Отсутствие понимания между нынешним президентом и главным инвестором клуба привело к потере доверия к Майеру. План Хоффмана таков: снова свести Кюне и представителей клуба, как это было до 2014 года. Такие изменения пойдут только на пользу «Гамбургу» и разрядят атмосферу.

Ситуацию с результатами выборов уже можно предсказать: Хоффман, вероятнее всего, вернется в «Гамбург» и начнет возрождать то, что строил восемь лет. «Динозаврам» сейчас действительно необходима перестройка, иначе на этот раз клубу не удастся избежать вылета во вторую Бундеслигу.

Фото: Global Look Press

Автор: Лидия Дидык