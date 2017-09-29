Министр спорта Каталонии: «В случае признания независимости Каталонии «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» могут остаться в Ла Лиге или стать частью английского, итальянского или французского чемпионата»

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас рассказал, что произойдет с местными командами в случае обретения регионом независимости. По его словам, «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» могли бы присоединиться к Премьер-лиге, Серии А или Лиге 1, если их исключат из Ла Лиги.

«В случае независимости каталонские команды – «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» — должны будут решить, где они хотят играть: в испанской лиге или соседней стране, такой как Италия, Франция или Англии.

Сейчас в Испании есть команды из других стран, которые играют в национальных лигах: например, клубы из Андорры в футболе и баскетболе. «Монако» играет во Франции валлийские клубы – в Англии. Я не думаю, что у УЕФА есть что-то против этого», — сказал Фигуерас.

Референдум об отделении Каталонии от Испании пройдет в воскресенье. Однако правительство страны считает этот процесс незаконным.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal