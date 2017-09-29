Винченцо Монтелла в шутку предложил Карло Анчелотти стать его ассистентом в «Милане»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал слухи о возможном возвращении Карло Анчелотти в итальянский клуб. Вчера 58-летний специалист был уволен из «Баварии».

«Карло – человек, которого я безгранично уважаю.

Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В «Челси» он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником.

Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть моим ассистентом, это не проблема. Широкая улыбка моему другу Карло», – заявил Монтелла.

Анчелотти был тренером «Милана» с 2001 по 2009 год. На посту наставника «россонери» он выиграл «скудетто» в сезоне 2003/2004 и дважды брал кубок Лиги чемпионов (2003 и 2007 гг).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia