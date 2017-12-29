Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признан лучшим руководителем клуба в 2017 году

Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев получил премию лучшему руководителю клуба 2017 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.

«Эта премия много для меня значит, она знак международного признания успехов «Монако», результат напряженной работы всего коллектива клуба, увенчавшейся титулом чемпиона Франции, участием в полуфинале Лиги чемпионов и мировым рекордом на трансферном рынке. Жюри не оглашает претендентов на эту премию, достаточно сказать, что до меня ею награждали президентов «Реала» Флорентино Переса и «Барселоны» Хосе Бартомеу», — рассказал Васильев.

Также Васильев оценил выступления команды в текущем сезоне. «Монако» в нынешнем чемпионате Франции занимает второе место, уступая ПСЖ девять очков, а в Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе G и не смог пробиться в весеннюю часть еврокубков.

«Разочарован выступлением на европейском уровне, но вместе с тем удовлетворен, что «Монако» занимает вторую строчку чемпионата Франции и лишь на одно очко отстает от результата, показанного за аналогичный период прошлого года», — сказал вице-президент клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС