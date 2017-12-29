В Коста-Рике прошла презентация фильма-биографии Кейлора Наваса

Голкипер «Реала» Кейлор Навас вместе с женой поучаствовал в презентации фильма о его биографии. Мероприятие прошло в Коста-Рике.
Кино показывает период жизни голкипера с ранних лет в Перес-Селодне, родном городе Наваса в Коста-Рике, затем основные этапы его карьеры и нынешнюю игру в «Реале».
Игрока сыграл колумбийский актер Мэтт Маркос. Съемки проходили в Коста-Рике и в Испании.
«Я хочу поблагодарить бога за то, что он осуществил мечту, бог изменил мою жизнь», – сказал Навас на презентации.
Фильм выйдет в прокат в Европе в 2018 году.
Фото: Global Look Press
Источник: As