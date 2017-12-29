Лучшие тексты недели: интервью Промеса, деньги «МанСити», два Балотелли

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 23-29 декабря.

Наш еженедельный дайджест с главными текстами, появившимися на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

Голландец Квинси Промес стал лучшим игроком 2017 года в России по опросу еженедельника «Футбол», в котором приняли участие 279 журналистов и представителей пресс-служб. Атакующий полузащитник «Спартака» набрал 419 очков. Вторым стал одноклубник Промеса – Денис Глушаков (277), третьим – нападающий «Краснодара» Федор Смолов (254). Квинси узнал о том, что он – лучший игрок 2017 года в Тарасовке. Наши корреспонденты встретились с ним на базе «Спартака» и очень хорошо поговорили. Промес много улыбался, радовался своей победе, а еще объяснил — на чем он делает деньги помимо футбола (дома, одежда и т.д.), какого российского футболиста в России в упор не видит (Кокорин), кого игрока очень уважает (Алексей Миранчук), а еще признался, что не будет смотреть ЧМ-2018.

— Я мог выступить на Кубке мира, но я не хочу смотреть, как там играют другие. Нет, я буду следить за Россией и Бразилией, мне нравятся еще несколько команд. Но для меня предстоящий турнир будет болью, потому что сборная Голландии могла быть там.

Исповедь денежного мешка. Куда уходят миллионы «Манчестер Сити»: много цифр и букв

«МанСити» сейчас играет в самый привлекательный футбол среди всех европейских клубов. Хосеп Гвардиола уже добился от своей команды невозможного: она контролирует мяч так, как этого ранее в Англии не удавалось никому. Еще в прошлом году казалось, что Гвардила не сумеет добиться успеха в АПЛ с таким стилем игры, но сейчас «МанСити» одержал 18 побед подряд и уверенно лидирует в турнире. Недавно был опубликован годовой финансовый отчет, в котором подробно объясняется: куда движутся «горожане» — сколько тратят и сколько зарабатывают. И это весьма познавательно.

«У «Сити» заметно увеличились расходы на зарплаты – со 174 до 232 млн фунтов. Но даже при таких обстоятельствах «горожане» сумели получить чистый доход, пускай и символический по меркам английского клуба (1 088 000 фунтов). В ближайшей перспективе – более выгодный контракт с новым техническим спонсором: договор с Nike истекает по окончании сезона, так что англичане оформляют сделку с компанией Puma. Если все завершится успешно, клуб будет получать от немецких производителей 50 млн фунтов в год, что в 2,5 раза больше, чем платит Nike. Правда, и здесь до антагонистов из «Юнайтед» детище шейха Мансура пока недотягивает: «дьяволы» ежегодно обезжиривают Adidas на 75 млн фунтов».

Антон Заболотный: «Приехал в сборную, а там Акинфеев мне: «О! Привет, Балотелли!»

Завершающийся год оказался богатым на футбольные открытия. В России заявили о себе сразу несколько игроков, сумевших проявить себя в не только клубах, но и в сборной России. Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат») и Антон Заболотный. Фактурный нападающий «Тосно» в конце года стал первым футболистом, который сменил клубную прописку. С января он будет выступать за «Зенит», с которым подписал контракт на 3,5 года. И хотя статистика Заболотного, на первый взгляд не очень впечатляет – 4 мяча и 2 результативные передачи в 19 матчах, но именно он, похоже, стал тем игроком, который вытеснил Артема Дзюбу вначале из сборной России, а теперь и из «Зенита».

— Он очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать.

Мечта гурмана. Афера Неймара, «Монако» и преображение Балотелли

Чемпионат Франции после появления в нем Неймара гремит по всему миру. Еще бы в Лиге 1 выступает самый дорогой игрок планеты, за которого «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 220 млн евро. Катарские шейхи, владеющие «парижанами» сумели обойти финансовый Fair Play, подняв цены на футболистов до космической величины. Последствия «гонки футбольных вооружений» непредсказуемы.

«Афера прошла так: Неймар использовался катарской стороной как посол ЧМ-2022, получил за это 9-значный бонус от сторонней компании шейхов, выкупил собственный контракт от имени имиджевой компании отца и стал игроком «ПСЖ». Уже в первый день после объявления трансфера в Париже раскупили 10 тысяч футболок с фамилией бразильца, через месяц эта цифра увеличилась в 12 раз. За полгода в составе нового клуба Неймар сыграл в 20 матчах, забил 17 голов, сделал 14 ассистов и заработал 15 млн евро».

Помимо истории Неймара и «ПСЖ» в Лиге 1 и французском футболе хватает и других интриг. Российских болельщиков же интересует еще, как минимум две из них. Марио Балотелли и «Ницца», ведь именно этот клуб попался в 1/16 Лиги Европы в соперники лидеру чемпионата России «Локомотиву». Дмитрий Рыболовлев и «Монако», проблемы российского бизнесмена не могут не отражаться на клубе, который в 2017-м стал чемпионом страны, а также отлично зарабатывает на продаже своих стабильно зажигающихся звездах.

Шоу «Футбол днем» (эфир 27 декабря). Итоги 2017-го года и бенефис Промеса

Еженедельник «Футбол» недавно начал выпускать шоу «Футбол днем», которое уверенно набирает своих фанатов. Это видеоподкаст, в котором корреспонденты нашего издания и приглашенные гости обсуждают актуальные новости из мира футбола. Нынешний выпуск, уже 5-й по счету, посвящен ключевым событиям 2017 года, а также Квинси Промесу. Да, у нас в эфире был лучший игрок-2017 в России! Обязательно посмотрите, не пожалеете!

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Что это за формулировка «приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода»!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой! Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошел судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше?

Валерий Газзаев, зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

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