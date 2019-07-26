Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»

Полузащитник «Суонси» вернулся в Голландию спустя 8 лет. 29-летний хавбек будет выступать за «Фейеноорд».
Полузащитник Лерой Фер подписал однолетний контракт с голландским клубом. В соглашении предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон.
Отметим, что 29-летний футболист вернулся в родной клуб из Роттердама спустя 8 лет. Последней командой Фера был «Суонси», за который он выступал с 2016 года.
Goedemorgen legioen! 🥰
🤳🏼 @LeroyFer8 #TransFer #Feyenoord pic.twitter.com/tPPH4awA7c
— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 26, 2019
Хавбек также известен по карьере в «КПР», «Норвиче» и «Твенте». В прошедшем сезоне игрок провел 25 матчей в английском Чемпионшипе. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
Фото: «твиттер» «Фейеноорда»
Источник: «твиттер» «Фейеноорда»