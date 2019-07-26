Даниэле Де Росси перешел в «Бока Хуниорс»

36-летний полузащитник перебрался в чемпионат Аргентины. Итальянский хавбек перешел в «Бока Хуниорс».

«Бока» объявила о переходе экс-полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси. Твиттер клуба разместил видео с 36-летним итальянцем, сопроводив сообщением «Он уже часть «Боки».

Ранее сообщалось, что Де Росси подпишет контракт с аргентинским клубом на сумму 500 тысяч евро. Напомним, Де Росси дважды выигрывал с римлянами Кубок Италии, а также один раз завоевал Суперкубок страны.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

Даниэле покинул «Рому», за которую выступал с 2002 года, по окончании прошедшего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А игрок провел 18 матчей. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Бока Хуниорс»