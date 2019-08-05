Премьер-лига. 4-й тур. «Ахмат» обыграл «Оренбург» в Грозном

Четвертый тур завершился в Грозном. «Оренбург» терпит четвертое поражение подряд в чемпионате.

Премьер-лига. 4-й тур

АХМАТ— ОРЕНБУРГ — 2:1 (0:0)

Грозный. 5 августа.

Стадион: «Ахмат Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов (Глушаков, 72), Бериша (Роши, 46), Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг (А. Понсе, 78).

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Готлиб (С. Козлов, 84), Кулишев, Мишкич, Алвеш, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 58).

Голы: 1:0 — Харин (50), 1:1 — Деспотович (65), 2:1 — Роши (70).

Предупреждения: Шахов (4), Швец (23), Нижич (26), Деспотович (69), Глушаков (90).

7 (2) удары (в створ) 8 (1)

18 фолы 10

2 офсайды 4

2 угловые 4

52 % владения мячом 48

В первом тайме зрители голов не увидели. Первый опасный момент возник на 35-й минуте, Исмаэл Силва дал пас Мбенге, но африканец неудачно обработал мяч. Начало второго тайма оказалось успешным для «Ахмата». Харин забил после паса Мбенге, мяч срикошетил и поменял траекторию полета. «Оренбург» отыгрался спустя 15 минут. Деспотович замкнул подачу с левого фланга ударом в падении через себя. Однако уже спустя пять минут хозяева вновь вышли вперед. Отличился Роши, который воспользовался ошибкой Довбни. «Оренбург» терпит четвертое поражение подряд в текущем чемпионате России. Команда Рашида Рахимова, в свою очередь, одерживает пока только домашние победы. В первом туре «Краснодар» уступил с минимальным счетом.

Фото: твиттер клуба «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»