«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Кристиана Эриксена

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку. Игрок вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». 

Сообщается, «шпоры» оценивают датчанина в 130 млн фунтов. Есть предположение, что манкунианцы готовы отдать половину данной суммы. Это связано с тем, что основные финансовые средства «красные дьяволы» намерены выручить с продажи других футболистов и в первую очередь с продажи хавбека Поля Погба.

За француза «Юнайтед» хочет получить около 160 млн евро.

Напомним, в Англии трансферное окно закроется на старте Премьер-лиги 8 августа.

Эриксен в прошлом сезоне отыграл за «Тоттенхэм» 35 матчей, забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в следующем году.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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