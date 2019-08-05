Агент Гуса Тиля: «Спартак» был великолепен во время переговоров»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Агент Фулько ван Куперен рассказал о переговорах по трансферу своего клиента, полузащитника Гуса Тиля, в московский «Спартак». Голландец перешел в стан «красно-белых» из голландского «АЗ».

«Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилом интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», — сказал ван Куперен.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере Тиля из голландского «АЗ». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Тиль подпишет с клубом контракт на 4 года.

21-летний полузащитник выступал за «АЗ» три года. Тиль принял участие в 76 играх и забил 23 гола.

Фото: твиттер клуба «Спартак»
Источник: Чемпионат

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