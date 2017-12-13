Владелец «Ньюкасл Юнайтед» близок к продаже клуба

Автор: Никита Воробьев 0

Ньюкасл

Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли получил предложение от Аманды Стейвли о приобретении клуба. Консорциум 44-летней бизнесвумен готов заплатить 300 млн фунтов.

Кроме того, Стейвли компенсирует затраты на зимние переходы новых игроков, а бюджет на трансферы будет увеличен. Сообщается, что в сфере интересов Рафаэля Бенитеса находятся Люк Шоу из «Манчестер Юнайтед» и Миши Батшуайи из «Челси».

Эшли заплатил за «Ньюкасл» 133 млн евро в 2007 году и прошлом месяце отказался от его продажи за 250 млн фунтов.

В настоящий момент «сороки» находятся на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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