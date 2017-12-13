«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Итальянский «Интер» и английский «Манчестер Юнайтед» обсуждают обмен полузащитниками в лице Жоау Мариу и Генриха Мхитаряна. Футболисты могут отправиться в аренду на полгода.

Однако «нерадзурри» планируют продать Мариу и хотят выручить за него 45 млн евро. В португальце заинтересован его соотечественник Жозе Моуриньо.

Отмечается, что оба игрока потеряли места в стартовых составах своих команд и готовы согласиться на сделку.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Witness