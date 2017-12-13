«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Автор: Никита Воробьев 1

Мхитарян

Итальянский «Интер» и английский «Манчестер Юнайтед» обсуждают обмен полузащитниками в лице Жоау Мариу и Генриха Мхитаряна. Футболисты могут отправиться в аренду на полгода.

Однако «нерадзурри» планируют продать Мариу и хотят выручить за него 45 млн евро. В португальце заинтересован его соотечественник Жозе Моуриньо.

Отмечается, что оба игрока потеряли места в стартовых составах своих команд и готовы согласиться на сделку.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Witness

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кака

Кака: «Официального предложения из России не было. Шли разговоры с московскими командами»

Кандрева

«Челси» интересуется двумя игроками миланского «Интера»

«Милан» пропускает от вратаря на 95-й минуте, последний матч «Халла» под руководством Леонида Слуцкого. Главные события уик-энда в футбольной Европе

Загрузка...

One thought on “«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Добавить комментарий

Войти с помощью: 