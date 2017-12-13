«Зенит» по средней посещаемости за 2017 год опередил «Челси», «Ювентус» и «Рому»

Стадион «Зенита» «Санкт-Петербург» вошел в топ-40 Европы за 2017 год по средней посещаемости. Арена разместилась на 32 месте – на каждый матч приходило 44578 зрителей.

«Зенит» вошел в число самых посещаемых клубов Европы. Стадион «Санкт-Петербург» с показателем в 44 578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив «Порту», «Челси», «Лион», «Галатасарай», «Ювентус» и «Рому».

В рамках Лиги Европы УЕФА «Зенит» занял четвертое место по посещаемости с показателем в 44 965 зрителей, уступив «Арсеналу», «Црвене Звезде» и «Кельну».

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Зенит»