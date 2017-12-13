«Зенит» готов расстаться с Олегом Шатовым

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов больше не входит в планы главного тренера команды Роберто Манчини. Руководство сине-бело-голубых готово продать игрока российскому клубу за 12 млн евро.

Сообщается, что для зарубежных клубов сумма может быть снижена. Интерес к 27-летнему футболисту проявляют «Краснодар» и московский «Спартак».

В нынешнем сезоне Шатов провел 13 матчей в составе команды из Санкт-Петербурга, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное агентство новостей