«Зенит» готов расстаться с Олегом Шатовым

Автор: Никита Воробьев 0

Шатов

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов больше не входит в планы главного тренера команды Роберто Манчини. Руководство сине-бело-голубых готово продать игрока российскому клубу за 12 млн евро.

Сообщается, что для зарубежных клубов сумма может быть снижена. Интерес к 27-летнему футболисту проявляют «Краснодар» и московский «Спартак».

В нынешнем сезоне Шатов провел 13 матчей в составе команды из Санкт-Петербурга, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное агентство новостей

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаш: «Я бы взял Олега Шатова в любой клуб мира»

Кокорин

Александр Кокорин о благотворительности: «Было много случаев, когда я помогал формой и мячами, но они просто не доходили до детей»

Доменико Кришито

Доменико Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 