«Реал» вышел в финал Клубного чемпионат мира

Автор: Никита Воробьев 0

Реал Мадрид

Мадридский «Реал» стал финалистом Клубного чемпионата мира. В 1/2 победитель европейской Лиги чемпионов встречался с «Аль-Джазира» из ОАЭ.

Соперники «сливочных» вышли вперед на 41-минуте. Судьи дважды отменили голы подопечных Зинедина Зидана: сначала они разглядели фол Криштиану Роналду в атаке, а затем, воспользовавшись видеоповтором, зафиксировали офсайд.

Несмотря на это, «Реал» смог сравнять счет усилиями Роналду спустя две минуты после того, как тренер «Аль-Джазира» произвел замену вратаря из-за травмы.

Португалец и его партнеры провели большее количество времени в атаке, четыре раза подали в штангу, но под конец матча все же смогли забить второй гол и победить. Мяч в ворота соперников своим первым касанием в игре отправил вышедший на замену Гарет Бэйл.

Соперником «Реала» в финальном поединке станет бразильский «Гремио». Встреча состоится 16 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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