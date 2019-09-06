Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу по УДО

Автор: Андрей Синельщиков 0

В Белгородской области Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева условно-досрочно. 8 мая они получили реальные сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве.

Отбывать наказание их отправили в Белгородскую область. Нападающему «Зенита» Кокорину суд назначил полтора года общего режима, полузащитнику «Краснодара» Мамаеву – год и пять месяцев. Младший брат Кокорина Кирилл получил полтора года лишения свободы, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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