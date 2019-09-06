Генрих Мхитарян: «Возможно, моя игра не соответствовала философии Унаи Эмери»

Полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из «Арсенала» в «Рому». Армянский футболист перешел в римский клуб на правах аренды.

«Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии… Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в «Арсенал» по желанию Венгера, потом тренер сменился. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери.

Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи «Ромы».

Был интерес и от других команд, но не более. В «Роме», наверное, больше остальных хотели, чтобы я играл в их команде, и я очень рад этому», — сказал Мхитарян.

30-летний футболист сыграл за «канониров» 39 матчей и забил восемь голов. В лондонский клуб Мхитарян перешел из «Манчестер Юнайтед».

До переезда на Туманный Альбион армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», донецкие «Шахтер» и «Металлург», а также армянский «Пюник».

Фото: Global Look Press

Источник: Armfootball