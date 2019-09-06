Александр Ерохин: «Все ждут от России побед»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мнением об отношении к игрокам национальной команды. Игрок «Зенита» также оценил соперников по группе, национальные сборные Шотландии и Казахстана.

«Стартовал другой турнир, перед сборной поставлены новые задачи. Осенью прошлого года я участвовал в Лиге Наций, а теперь мы играем в отборе на Евро-2020.

Что касается атмосферы, ребят, настроя – ничего не изменилось. Я всегда приезжаю в сборную с огромным желанием, в этот раз очень ждал вызова и рад ему. Мотивация помочь команде добиться результата и показать себя с лучшей стороны – максимальная.

Мне приятно, что главный тренер сборной рассчитывает на меня, видит, чем я могу помочь команде. Ценю это и благодарен Станиславу Саламовичу.

Отношения рабочие, как между игроком и тренером, – на тренировках он всегда объяснит, подскажет, что поменять и как улучшить свою игру.

Вне сборной общаемся не так часто – разве что поздравляем друг друга с важными событиями. Во время травмы тоже чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба.

Шотландцы всем известны своим стилем – британским, силовым. Сейчас особенно готовимся к ним, о Казахстане будем думать после выезда. Но учитывая, как эти сборные сыграли между собой, оба соперника серьезные, сильные. Просто не будет ни с кем.

Три года назад у нас было много контрольных матчей. По ним судить сборную не совсем правильно, ведь показатель – результаты в групповых отборах, на крупных турнирах. До чемпионата мира на сборную тоже оказывалось серьезное давление.

Зато после отношение, и правда, поменялось, нас воспринимают по-другому. Сейчас все ждут от сборной России победы, а не того, что она ошибется, оступится», – сказал Ерохин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24