Премьер-лига. 4-й тур. ЦСКА в Казани победил «Рубин»

Автор: Владимир Шевелев 0

Рубин ЦСКА

В Казани «Рубин» принимал московских «армейцев» . Гости … .

Премьер-лига. 4-й тур
РУБИН — ЦСКА — 0:1 (0:1)
Казань. 4 августа.
Стадион: «Центральный».
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберезкин, Могилевец (Кипиани, 65) , Зурико, Микелтадзе (Марков, 81), Видар.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.
Голы: 0:1 — Чалов (41).
Предупреждения: Ахметов (50), Микелтадзе (60), Бистрович (64), Обляков (68), Уремович (76), Подберезкин (85).

11 (3) удары (в створ) 9 (6)
11 фолы 22
1 офсайды 1
2 угловые 7
48 % владения мячом 52

Гол Федора Чалова с паса Марио Фернандеса принес ЦСКА третью победу подряд и позволил обойти казанцев.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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