Миодраг Божович может быть уволен из «Крыльев Советов»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост. По информации источника, самарский клуб в ближайшее время может разорвать контракт с 51-летним специалистом.

В качестве сменщика черногорского тренера рассматривается тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Под его руководством команда прошлом сезоне заняла пятое место в Олимп-ФНЛ.

«Крылья Советов» проиграли в 4-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2). Это поражение стало третьим подряд в новом сезоне.

После 4 туров команда набрала 3 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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