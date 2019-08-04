Миодраг Божович может быть уволен из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост. По информации источника, самарский клуб в ближайшее время может разорвать контракт с 51-летним специалистом.

В качестве сменщика черногорского тренера рассматривается тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Под его руководством команда прошлом сезоне заняла пятое место в Олимп-ФНЛ.

«Крылья Советов» проиграли в 4-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2). Это поражение стало третьим подряд в новом сезоне.

После 4 туров команда набрала 3 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»