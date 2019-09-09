Артем Дзюба: «Зимой не захотел уходить в «Эвертон», а летом не было конкретики»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, почему его трансфер в АПЛ в межсезонье так и не состоялся. В приобретении нападающего сборной России был заинтересован ливерпульский «Эвертон».

«В конце весны я подписал контракт с компанией Мендеша, и его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушел. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел.

Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться. Вообще, очень много факторов. И то что не было конкретики, и то что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С Сердаром Азмуном. Со всей нашей линией атаки. Не хотелось все это терять. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Еще в матче с «Динамо». Только потом все поняли. Когда один из ключевых фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело.

На данный момент я сфокусирован на футболе. Что будет следующим летом — посмотрим. Я не загадываю, не забиваю этим голову. Но был бы не против остаться в «Зените», – сказал Дзюба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24