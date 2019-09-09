Харри Кейн: «Я никогда не нырял и надеюсь, что мне не придется»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал о своем отношении к симуляциям. 26-летнего форварда обвинили в «нырке» после дерби с «Арсеналом».

Встреча состоялась в 4-м туре английской Премьер-лиги. Дерби Северного Лондона закончилась со счетом 2:2.

В прошлом сезоне в матче с «Вулверхэмптоном» Кейн заработал за подобное нарушение желтую карточку.

«Я никогда не нырял и надеюсь, что мне не придется это делать. После игры с «Арсеналом» я сказал, что момент был 50 на 50. Похожий эпизод был против нас на «Уэмбли» в прошлом сезоне. Подобное случается в футболе.

Я тот человек, который грамотно использует свое тело, и нападающий должен делать это на всех уровнях. В середине поля за подобный фол однозначно назначат штрафной. В штрафной площади – не всегда.

У людей могут быть свои мнения. Я на подобные вещи не заостряю внимание. Для меня главное показывать свои лучшие качества на поле и побеждать», – сказал Кейн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph