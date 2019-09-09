ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Российская сборная обыграла Казахстан

Россия принимала Казахстан в Калининграде. Команда Станислава Черчесова вырвала победу благодаря голу Фернандеса.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

РОССИЯ — КАЗАХСТАН — 1:0 (1:0).

Калининград. 9 сентября.

Стадион: «Калининград Арена».

Судья: Никола Дабанович (Черногория).

Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Ан. Миранчук (Ионов, 57), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Ерланов, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Жуков (Исламхан, 61), Федин (Мужиков, 77), Щеткин (Аймбетов, 90).

Голы: 1:0 — Фернандес (89).

Предупреждения: К ().

25 (3) удары (в створ) 4 (1)

4 фолы 12

9 угловые 0

0 офсайды 1

62 % владения мячом 38

Первый тайм прошел под контролем хозяев. Антон Миранчук стал автором первого удара, но мяч пролетел выше ворот. Головин сильно пробил по центру, но Непогодов отбил удар в аут. Казахстан изредка совершал контрвыпады, но оборона российской сборной не давала возможностей для удара. Во второй части матча команда Станислава Черчесова продолжила штурмовать ворота гостей. Удар Миранчука оказался неточным, Оздоев пробил выше ворот. Головин пробил на исполнение, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В конце встречи Кудряшов сделал плотный удар, но мяч пролетел рядом с воротами Непогодова. За минуту до конца основного времени Фернандес забил победный мяч, замкнув пас Головина.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»