Руслан Малиновский перейдет из «Генка» в «Сампдорию»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в «Сампдорию». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро с бонусами.
Сделка клубов может быть оформлена уже на следующей неделе. До последнего момента на украинского футболиста претендовал другой итальянский клуб, «Аталанта».
К 26-летнему Малиновскому проявлял интерес «Спартак». В покупке украинского игрока также была заинтересована «Рома». Римский клуб был готов приобрести полузащитника за 12 миллионов евро.
Малиновский играет за «Генк» с 2017 года. В Бельгии футболист сыграл 75 игр и забил 18 голов.
Ранее украинец выступал за донецкий «Шахтер». С 2015-го хавбек выступает за сборную Украины, в ее составе он провел 20 матчей.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио