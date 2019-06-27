Руслан Малиновский перейдет из «Генка» в «Сампдорию»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в «Сампдорию». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро с бонусами.

Сделка клубов может быть оформлена уже на следующей неделе. До последнего момента на украинского футболиста претендовал другой итальянский клуб, «Аталанта».

К 26-летнему Малиновскому проявлял интерес «Спартак». В покупке украинского игрока также была заинтересована «Рома». Римский клуб был готов приобрести полузащитника за 12 миллионов евро.

Малиновский играет за «Генк» с 2017 года. В Бельгии футболист сыграл 75 игр и забил 18 голов.

Ранее украинец выступал за донецкий «Шахтер». С 2015-го хавбек выступает за сборную Украины, в ее составе он провел 20 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио