Леандро Паредес: «Я остаюсь в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что намерен продолжить выступление в парижском клубе. Аргентинец стал игроком парижан в январе 2019 года.

«Да, я остаюсь, чувствую себя хорошо в клубе. Слухи? Нет, я никуда не перейду», – сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Зенит» или перейти в «Лацио» в обмен на сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Паредес перешел в «ПСЖ» из российского «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга продал аргентинского полузащитника за 47 миллионов евро.

Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro