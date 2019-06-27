«Валенсия» и «Вильярреал» согласовали трансфер Дениса Черышева

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Валенсия» намерена выкупить у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева. Российский футболист провел прошедший сезон чемпионата Испании в команде на правах аренды.

Клубы практически согласовали трансфер россиянина за пять миллионов евро.

Отступные за 28-летнего игрока сборной России составляют семь миллионов евро, однако «Вильярреал» готов снизить цену, поскольку не намерен возвращать футболиста, а также из-за его травмы.

В прошедшем сезоне Примеры полузащитник сыграл 27 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Черышев является воспитанником академии мадридского «Реала». Кроме «Вильярреала» и «Валенсии» Черышев играл за «Севилью».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Эктора Гомеса

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