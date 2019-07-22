«Арсенал» предложил «Ювентусу» 35 миллионов евро за Мойзе Кина

Лондонский «Арсенал» сделал предложение по трансферу нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина. Английский клуб делает второй запрос о трансфере.

«Арсенал» предложил туринскому клубу 35 миллионов евро за 19-летнего форварда. Сам «Ювентус» согласен отпустить Кина только с правом обратного выкупа за 40 миллионов.

Кроме «канониров», интерес к Кину проявляют «Барселона», «Эвертон» и «Севилья». Отец игрока ранее заявил, что сын хочет выступать за миланский «Интер».

В прошедшем чемпионате Италии Кин сыграл 13 игр и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport