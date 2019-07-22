«Ювентус» готов выставить на трансфер Блеза Матюиди

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может сменить клуб. Футболист сборной Франции выступает за туринцев с 2017 года.

Итальянский клуб готовв продать игрока за 25 миллионов евро. В приобретении Матюиди заинтересованы французские клубы «ПСЖ», «Монако», «Лион», а также английские команды «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

За два года в Италии Матюиди сыграл 63 игры и забил 6 голов. Француз дважды стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Ранее Матюиди выступал за французские клубы «ПСЖ», «Сент-Этьен» и «Труа».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры