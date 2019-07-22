Мауро Икарди согласился перейти в «Наполи»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласен перейти в «Наполи». Аргентинец остался доволен условиями контракта, который был предложен руководством неаполитанского клуба.

Детали сделки не разглашаются. Ванда Нара, которая является агентом игрока, уже прорабатывает варианты перехода нападающего в неаполитанский клуб. Ранее сообщалось об интересе к Икарди со стороны «Ювентуса».

В прошлом сезоне Икарди провел за «Интер» 29 матчей в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. За миланский клуб аргентинец выступает с 2013 года. Всего нападающий сыграл 188 игр и забил 111 голов. До этого в активе Икарди числится один сезон за «Сампдорию».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport