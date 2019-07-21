Стали известны условия заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева

Стали известны детали заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты отбывают срок в колонии в Белгородской области.

«Колено пока берегу. Это чудо, что есть футбольное поле. Мне кажется, оно не во всех колониях находится. Вот мы, мягко говоря, что мы видели. Я был в восторге лично — понятно, что там нет стадиона огромного масштаба, но то, что здесь есть поле такого качества и такой спортивный городок…не знаю, что сказать

На воле я не ел никогда колбасу или шоколадки, позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, стараемся.

Колония дает понимание о том, что за твое содеянное ты находишься здесь, и ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать в СИЗО. Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь. Чем ты хочешь заниматься. Как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь, уже подумаешь, надо тебе это или нет. Даже в свой выходной» — сказал Кокорин.

«Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции, скажем так, с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно. Но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было — огромный урок и такой как бы путь. У кого-то это, допустим, какая-то болезнь, у кого-то еще какие-то обстоятельства. У нас получилось так. Можно выйти отсюда вообще человеком, который уже будет не человек, понимаете?»- сказал Павел Мамаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Вести.ру