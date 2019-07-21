«МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Харри Магуайра

Защитник «Лестера» Харри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Футболист выступал за «лис» два года.

Манчестерцы договорились об условиях трансфера 26-летнего англичанина. Сумма сделки составит 80 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Магуайр объявил «Лестеру» о желании уйти. Его контракт рассчитан до 2023 года.

26-летний защитник ранее выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Халл Сити», и «Уиган Атлетик». За «Лестер» Магуайр провел 69 игр и забил пять голов.

За сборную Англии футболист выступает с 2017 года. Магуайр занял четвертое место на чемпионате мира 2018 года в России, а также стал бронзовым призером Лиги наций.

Фото: Global Look Press

Источник: Bleacher Report