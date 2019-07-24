Натаниэль Клайн получил травму передней крестообразной связки

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму передней крестообразной связки. Игрок получил травму в товарищеской игре против дортмундской «Боруссии».

Встреча проходила в США. Матч закончился победой мерсисайдцев со счетом 3:2.

Клайн, по прогнозам врачей, выбыл из строя на длительный срок.

Вторую половину прошедшего сезона английской Премьер-лиги Клайн провел на правах аренды за «Борнмут». Англичанин сыграл 14 матчей и сделал одну результативную передачу. В первой части сезона защитник сыграл за «Ливерпуль» 6 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»