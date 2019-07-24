Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Лерой Сане останется в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможный уход полузащитника Лероя Сане из клуба. Немецкий полузащитник выступает за английский клуб с 2016 года.

Футболистом интересуется «Бавария».

«Лерой – парень, которого я очень ценю. Мне он очень нравится, я думаю, что у него невероятный потенциал, чтобы стать лучше. Я два или три раза говорил, что мы хотим, чтобы он остался.

У него есть предложение. Мы ждем, чтобы поговорить с его агентами о продлении контракта, так что не все в наших руках. Он должен решить.

Если он захочет, и у нас будет соглашение, то это хорошо. Но если Сане хочет уйти, то он может это сделать. Нам будет грустно, надеюсь, он останется» – сказал Гвардиола.

Сане провел 89 игр за клуб и забил 25 голов. Ранее немецкий игрок выступал за «Шальке» из Гельзенкирхена.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN