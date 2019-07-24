«Краснодар» заплатит 13,5 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла

Реми Кабелла станет игроком «Краснодара». Российский клуб заплатит 13,5 миллионов евро французскому «Сент-Этьену».

Предложение полностью устраивает французский клуб. «Сент-Этьен» уже нашел замену 29-летнему хавбеку в лице Рияда Будебуза из испанского «Бетиса».

Сам Кабелла уже согласовал условия перехода в «Краснодар». Француз будет зарабатывать три миллиона в год. Контракт будет заключен на три года.

Кабелла перешел в «Сент-Этьен» летом прошлого года из «Марселя». В прошедшем сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Progres