Семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Игра последнего тура между «Вальядолидом» и «Валенсией» (0:2) закончился скандалом. Сразу несколько игроков хозяев подозреваются в организации договорного матча.

Испанская полиция продолжает расследование по поводу матча заключительного тура Ла Лиги с участием «бело-пурпурных». Сообщается, что игроки хозяев могли делать ставки на исход игры.

Напомним, что «Вальядолид» еще до игры гарантировал себе место в примере. Валенсийцы же благодаря гостевой победе вышли в Лигу чемпионов с четвертого места.

Правоохранители арестовали одного из подозреваемых – бывшего форварда «Севильи» Карлоса Аранду. В ходе прослушки его телефона выяснилось, что семь игроков «Вальядолида», по словам Аранды, были куплены.

Предполагается, что, делая ставки в размере 10 тысяч евро, они выиграли при этом 20 тысяч. Футболисты «Вальядолида» якобы должны были проиграть каждый из таймов. Напомним, «летучие мыши» забили голы на 36-ой и 52-ой минутах соответственно.

В прошедшем сезоне вальядолидский клуб занял с 41 очком 16-ое место в чемпионате Испании. От зоны вылета команду отделили всего 4 балла.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo