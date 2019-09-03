Вячеслав Караваев: «Переход в «Зенит» — это шаг вперед для меня»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Российский защитник перешел из голландского «Витесса».

«Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперед. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб. С игроками «Зенита» в сборной переход уже обсудили, они вчера все поздравили.

Советовался ли с кем-то из «Зенита» в процессе перехода? С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что «Зенит» — это большой клуб, который борется только за самые высокие места.

С главным тренером еще не пообщался. Надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной.

Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз чуть ли не лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за «Зенит» все силы, и надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов!» — сказал Караваев.

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: сайт клуба «Зенит»