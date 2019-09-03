Павел Мамаев не сможет играть до зимы в случае досрочного освобождения

Юрист Михаил Прокопец рассказал о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Полузащитник может выйти на свободу в конце сентября по условно-досрочному освобождению.

«Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен.

Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», – заявил Прокопец.

Павел Мамаев отбывает наказание с Александром Кокориным в исправительной колонии в Белгородской области. Футболисты были арестованы в октябре 2018 года за участие в ряде драк в центре Москвы. В мае Пресненский суд города Москвы приговорил Мамаева на один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорина — на год и шесть месяцев.

На днях игроки получили положительные характеристики от начальника колонии «Алексеевка», которые могут позволить им выйти на свободу досрочно.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24