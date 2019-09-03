Александр Медведев: «Задача «Зенита» в Лиге чемпионов – выйти из группы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о целях клуба в еврокубках. Команда из Северной столицы стала чемпионом России и автоматически попала в групповой этап Лиги чемпионов.

«На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже.

У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду – это наш старый соперник».

В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки!» – заявил Медведев.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС