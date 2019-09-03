Защитник итальянской «Ромы» Давиде Дзаппакоста выбыл на 3-4 недели из-за травмы. Итальянец выступает за римский клуб на правах аренды.
27-летний игрок получил повреждение во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Дерби итальянской столицы закончилось со счетом 1:1. По результатам медицинского обследования у защитника диагностирована травма икроножной мышцы второй степени.
Дзаппакоста перешел в «Рому» из лондонского «Челси». В Англии защитник стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы. Срок аренды составляет полгода с возможностью продления еще на 6 месяцев.
Фото: твиттер клуба «Рома»
Источник: Football Italia