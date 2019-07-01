«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса

Хавбек лондонского «Арсенала» перебрался в чемпионат Испании. Полузащитник заключил контракт с «Сельтой».

Напомним, права на футболиста принадлежат «Барселоне». Клубам удалось завершить все нюансы сделки. Со следующего сезона игрок будет выступать за «Сельту».

Как только Суарес пройдет медобследование, он подпишет с галисийцами четырехлетний контракт. Сообщается, что в новом клубе Денис будет выступать под 6-м номером.

Отмечается, что «Барса» получит 12,9 млн. евро. 3,1 млн. достанутся каталонцам в качестве потенциальных бонусов. Заметим, Суарес является воспитанником «Сельты». Он покинул команду в 2011 году.

В прошедшем сезоне испанец провел 4 матча в английской Премьер-лиге. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «Twitter» «Cельты»