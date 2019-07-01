Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд

В Италии завершился чемпионат Европы среди команд до 21 года. Сборная Испании стала обладателем Кубка Европы.



В финальном матче испанцы встречались со сборной Германии. Испанская молодежь победила со счетом 2:1. У «Красной фурии» голами отметились Фабиан Руис и Дани Ольмо. У немцев единственный гол на счету Надима Амири.

Отметим, что предыдущий финал состоялся два года назад — 30 июня 2017 года. В нем также встретились Испания и Германия. Тогда игра завершилась победой немцев 1:0.

Чемпионат Европы

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Финал

Дата и место проведения: 30 июня. Удине. Стадион «Dacia Arena».

Судья: Cрджан Йованович (Сербия).

Испания — Германия — 2:1 (1:0)

Голы: Руис, 7 (1:0). Ольмо, 69 (2:0). Амири, 88 (2:1).

Испания: Сивера, Х.Вальехо, Нуньес, Агиррегабирия, Фирпо, Себальос, Пабло Форнальс (Майораль, 72), Оярсабаль (Солер, 55), Рока, Руис (Мерино, 78), Ольмо.

Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали (Рихтер, 72), Дахуд, Амири, М.Эггештайн (Нмеча, 78), Сердар (Нойхаус, 61), Вальдшмидт.

Предупреждения: Х.Вальехо, 33. Нуньес, 71. Сивера, 83.

Таким образом, испанцам удалось взять реванш. Для Испании эта победа стала пятой, она повторила рекорд Италии. Примечательно, что третье место по числу побед на молодежных Евро (3) занимает сборная СССР.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс