«Барселона» предлагает свыше 100 млн евро за игрока «Интера», «Зенит» нацелился на защитников «Наполи», в Испании появился ФК «Плоская земля». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 июня.

1. «Барселона» предложила 112 млн евро за форварда сборной Аргентины.

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сейчас зажигает на Кубке Америки.

2. «Зенит» интересуется защитниками «Наполи» Эльсеидом Хюсаем и Мариу Руем.

И договаривается о трансфере защитника «Гамбурга».

3. «Локомотив» объявил об уходе Дмитрия Тарасова.

Хавбек выступал за клуб с 2010 года.

4. ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Николасом Гонсалесом.

Немцы рассчитывают выручить 10 млн евро с продажи форварда.

5. На Леонардо Бонуччи претендует «Манчестер Сити».

Защитник может лишиться места в основе «Ювентуса» в случае прихода Матейса де Лигта.

6. Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля».

По итогам прошлого сезона команда пробилась в третий по силе дивизион Испании.

Фото: Global Look Press

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