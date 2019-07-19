Ивица Олич о паненке: «Забиваешь – отлично, нет – тебя убивают»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич описал ощущения от Чемпионата мира 2018 года. Также он рассказал о своих ощущениях от серии пенальти в матче 1/4 со сборной России.

Отдельно Олич поделился методами подготовки хорватского вратаря Даниела Субашича. «Он готовился с тренером вратарем и аналитиком, у которого были данные: кто пробил последние пять раз вправо, кто – влево. Но после серии пенальти с Данией Субашич мне сказал, что следил за положением корпуса и стопы бьющего. Он неслучайно отбил так много пенальти. Субашич умеет читать футболистов», — отметил Ивица.

Также специалист поделился эмоциями от послематчевых сериях пенальти. «Мне еще во время серии пенальти с Данией стало очень страшно. Для меня это тяжело, сильный стресс. А серию с Россией я вообще не смог смотреть. Ушел в раздевалку сразу после первого удара», — сказал Олич.

«После окончания серии еще пару минут побыл там, затем вышел, подошел к первому встречному охраннику и спросил, кто выиграл. Он ответил: «Хорватия». Я сказал: «Спасибо». И побежал на поле», – заключил тренер.

Напомним, сборная Хорватии дошла до финала Чемпионата мира 2018 года. В решающем матче хорваты уступили французам со счетом 2:4.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс