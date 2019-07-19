Юрген Клопп: «Премьер-лига всегда будет нашей главной целью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заговорил о предстоящих матчах в АПЛ. Он рассказал о целях команды на сезон.

«Премьер-лига всегда будет нашей главной целью, именно там «Ливерпуль» проводил большинство матчей.

Победу в Лиге чемпионов у нас никто не отберет, но этот факт не поможет нам в премьер-лиге в этом сезоне. Поэтому в межсезонье нужны сильные соперники», — заявил немецкий специалист.

Напомним, «красные» стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19. Прошедший сезон чемпионата Англии они завершили на втором месте с 97 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo